Cinema Europa: Das Mädchen aus dem Norden

Die Filme des Cinema Europa Projektes, die im Rahmen der Europawoche Bremen gezeigt werden, erlauben unterschiedliche Zugänge und Perspektiven rund um das Thema Europa.

Ins Schweden der 1930er-Jahre führt der Film über die angehende Rentierzüchterin Elle Marja, die mit ihrer Schwester die Internatsschule in Lappland besucht. Elle Marja gehört dem Volk der Samen an. Deren Alltag ist geprägt von Ausgrenzung und Vorurteilen. Umso mehr kämpft Elle Marja um Anerkennung ihrer Lehrerin. Denn sie hofft, so ihren Traum von einem freien Leben näher zu kommen. Die Durchführung von erniedrigenden, rassen-biologischen Untersuchungen führt zu ihrer radikalen Entscheidung mit ihrer Familie zu brechen. Das intelligente, willensstarke und rebellische Mädchen macht sich auf den Weg nach Uppsala, um eines neues, unabhängiges Leben zu führen.

Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden einen Sichtungslink für den Film, mit dem der Film jederzeit bis zum 7. Mai angeschaut werden kann.

Historienfilm, S/N/DK 2016, Regie und Drehbuch: Amanda Kernell, mit: Lene Cecilia Sparrok, Mia Erika Sparrok, Hanna Alström, 110 Min.