Zur Weihnachtszeit zeigt das Erste viele schöne Märchen der Reihe "Sechs auf einen Streich". Sieben Folgen, darunter "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern", werden als Fassung mit Gebärdensprache (DGS) angeboten. Alle Märchen sind über HbbTV, per Livestream und außerdem sieben Tage vor Ausstrahlung im Ersten in der ARD-Mediathek abrufbar.

Die befreundeten Waisenkinder Inga und Emil leben in einem Waisenhaus und müssen hart für Frau Landfried arbeiten, die die Waisenkinder mit dem Stock regiert. Die beiden sollen zusammen mit den anderen Kindern am kalten Weihnachtstag in einer nahe gelegen Stadt Schwefelhölzer verkaufen. Da Emil keine Streichhölzer verkaufen konnte und große Angst vor Frau Landfried hat, schenkt Inga ihm ihren verdienten Groschen und versucht weiterhin ihr Glück. Ein Amulett leiht ihr Kraft, denn in ihm kann sie ihre Eltern erscheinen lassen, wann immer sie es will. Es taucht ein Fremder auf, der sie und ihre Eltern zu kennen scheint.