Das Mädchen Wadjda

Ein junges Mädchen, das mit seiner Mutter in Riad aufwächst, wünscht sich sehnlichst ein Fahrrad. Obwohl es Mädchen untersagt ist, Fahrrad zu fahren, heckt Wadjda einen Plan aus, wie sie Geld für das Fahrrad verdienen kann: Sie muss den mit einem hohen Preisgeld dotierten Koran-Rezitationswettbewerb der Schule gewinnen. Mit viel Eifer und Erfindungsgeist macht sie sich an die Aufgabe, vermeintlich fromm zu werden.

Mit ihrem Debütfilm erzählt die saudische Regisseurin und Drehbuchautorin Haifaa Al Mansour die berührende Geschichte des zehnjährigen Mädchens Wadjda, das am Stadtrand von Riad aufwächst und mit Mut und Witz ihre eigenen Träume entgegen strenger Konventionen zu verwirklichen weiß.

Die Filmvorführung zum „Tag der arabischen Sprache“ findet in der Krimibibliothek im zweiten Obergeschoss statt. Der Eintritt ist frei.

Drama/Coming-of-Age-Fiktion, D/SAR 2012, Regie: Haifaa Al Mansour, mit Waad Mohammed, Reem Abdullah, Abdullrahman Al Gohani, Sultan Al Assaf, 95 Min., empfohlen ab 10 Jahren