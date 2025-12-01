× Erweitern © SWR / kurhaus produktion / Patrick Pfeiffer Das Märchen vom Schwanensee

Reichlich gelangweilt wählt der junge Prinz Friedrich aus einem Stapel von Portraitbildern die Kandidatinnen für den anstehenden Ball aus – seine Mutter sitzt ihm bereits im Nacken. Ausgerechnet als er sich mit seinen Freunden aus der Verantwortung der Damenwahl stehlen will, trifft Prinz Friedrich im Zauberwald auf das Schwanenmädchen Odette und ist fasziniert. Er beobachtet ihre Verwandlung und erfährt, dass ein Fluch sie alltäglich in Schwanengestalt fesselt. Nur wahre Liebe kann sie retten. Doch Odette hat sich längst damit abgefunden, bei Tageslicht ein Schwan zu sein. Friedrich, ganz Prinz, will sie vom Fluch befreien und schwört Odette seine Liebe. Und obwohl er dafür ausgelacht wird, geht ihm das Schwanenmädchen, das klar und frei seine Meinung sagt, nicht aus dem Kopf.

D 2025, Regie: Christian Theede, mit Riccardo Campione, Samirah Breuer, Silke Bodenbender, Fritz Karl, 60 Min., empfohlen ab 6 Jahren