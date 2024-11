Das Märchen von der silbernen Brücke

Am ersten Weihnachtstag feiert die Verfilmung frei nach dem Märchen der Dresdener Autorin Hertha Vogel-Voll ihre Premiere.

Die Zeiten sind hart und die Menschen haben kaum Zeit füreinander. So kommt es, dass immer weniger Geschichten gelesen werden und die Märchen zu verschwinden drohen. Eines Tages verlieren die Märchenfiguren ihren Halt und purzeln aus dem Märchenbuch heraus in eine Welt, in der das Böse in Gestalt vom "Dicken Ende" immer mehr Einfluss hat.

Unter Rumpelstilzchen, Schneewittchen und Rotkäppchen macht sich Angst breit, in Vergessenheit zu geraten und so schicken sie die Geschwister Rose und Heinrich los, um die silberne Brücke zu finden. Nur sie führt in den Märchenwald, wo die zauberhafte Liebegüte lebt, deren "Rad der Zeit" das Märchenbuch und die Märchen retten kann. Können Hexe und Teufel ihnen dabei helfen?

D 2024, Regie Cüneyt Kaya Darsteller: Detlev Buck (Teufel), Christina Große (Hexe), Luise Wolfram (Mutter), Peter Schneider (Vater), Leo Alonso-Kallscheue (Heinrich), Alma von Aulock (Rose)