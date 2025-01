Das Meer in mir - Tanz im Wasser

Das Theater lädt wieder zur familienfreundlichen Vorstellung ein. Während die Eltern das Tanztheater besuchen, machen Kinder ab 6 Jahren beim Tanzschnupperkurs mit.

In "Das Meer in mir" (La mer et moi) begibt sich der Choreograf Helge Letonja zusammen mit dem togolesischen Tänzer Kossi Aholou-Wokawui auf eine künstlerische Spurensuche. Die Bühne verwandelt sich in einen Raum, der vom Wasser bestimmt wird. Spuren lösen sich auf und Zeitebenen vermischen sich. Eingebettet in Soundscapes und begleitet von intensiver Textkunst, spiegelt sich im Tanz die aufgewühlte Seele von Menschen, die ihr Leben nach extremen Erfahrungen beruhigen und neu beginnen.

Die Theater-Tickets kosten für Kinder 12, für Erwachsene 20 Euro. Der Tanzkurs "Kinder in Bewegung" ist im Ticketpreis für Erwachsene enthalten. Für den Kurs ist eine Anmeldung an office@steptext.de erforderlich.