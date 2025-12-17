Kunst auf der Straße

× Erweitern © Kultur vor Ort Mobiles Atelier

Wenn das Mobile Atelier kommt, wird die Straße zum Arbeitsplatz für kleine und große Künstler:innen ab 6 Jahren. Ob Bilder an Staffeleien, ganze Landschaften aus Ton oder Skulpturen aus Holz entstehen - draußen kann man mit den unterschiedlichen Materialien am besten experimentieren.

Wer Lust hat, dabei zu sein, kann zu den festen Zeiten vorbeikommen und mitmachen (in den Schulferien pausiert das Angebot).

Die Teilnahme ist kostenlos.