Kunst auf der Straße

bis

Überseekirche Konsul-Smidt-Str. 33, 28217 Bremen

Wenn das Mobile Atelier kommt, wird die Straße zum Arbeitsplatz für kleine und große Künstler:innen ab 6 Jahren. Ob Bilder an Staffeleien, ganze Landschaften aus Ton oder Skulpturen aus Holz entstehen - draußen kann man mit den unterschiedlichen Materialien am besten experimentieren. 

Wer Lust hat, dabei zu sein, kann zu den festen Zeiten vorbeikommen und mitmachen (in den Schulferien pausiert das Angebot).

Die Teilnahme ist kostenlos.

Info

Überseekirche Konsul-Smidt-Str. 33, 28217 Bremen
Kostenfrei, Kreatives
bis
Google Kalender - Kunst auf der Straße - 2026-01-12 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Kunst auf der Straße - 2026-01-12 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kunst auf der Straße - 2026-01-12 16:00:00 Outlook iCalendar - Kunst auf der Straße - 2026-01-12 16:00:00 ical
bis
Google Kalender - Kunst auf der Straße - 2026-01-19 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Kunst auf der Straße - 2026-01-19 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kunst auf der Straße - 2026-01-19 16:00:00 Outlook iCalendar - Kunst auf der Straße - 2026-01-19 16:00:00 ical
bis
Google Kalender - Kunst auf der Straße - 2026-01-26 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Kunst auf der Straße - 2026-01-26 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kunst auf der Straße - 2026-01-26 16:00:00 Outlook iCalendar - Kunst auf der Straße - 2026-01-26 16:00:00 ical
bis
Google Kalender - Kunst auf der Straße - 2026-02-09 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Kunst auf der Straße - 2026-02-09 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kunst auf der Straße - 2026-02-09 16:00:00 Outlook iCalendar - Kunst auf der Straße - 2026-02-09 16:00:00 ical
bis
Google Kalender - Kunst auf der Straße - 2026-02-16 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Kunst auf der Straße - 2026-02-16 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kunst auf der Straße - 2026-02-16 16:00:00 Outlook iCalendar - Kunst auf der Straße - 2026-02-16 16:00:00 ical