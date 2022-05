× Erweitern © Simon Schnäckel Seebühne Bremen

Mit über 25 Events vom 1. bis zum 24. Juli 2022 lädt die Seebühne wieder zu ausgiebigem Open-air-Vergnügen an der Weser ein. Konzerte, Comedy und Schauspiel für alle Altersgruppen und viele Geschmäcker bringen Unterhaltung und Kulturprogramm auf die 17 mal 12 Meter große Bühne. Davor bietet eine Tribüne ausreichend Platz für rund 2000 Zuschauer:innen.

Familien mit Kindern sollten sich diese vier Termine an zwei Tagen im Kalender notieren: Am 10.7. stehen um 11 Uhr Pettersson und Findus auf dem Progranmm, gefolgt von Marc-Uwe Klings berühmten NEINhorn um 14 Uhr. Am 24.7.sind dann vormittags Der Grüffelo und nachmittags Pippi in Taka-Tuka-Land die Stars auf der schönen Bühne mit Weserblick.

Heute ist also das NEINhorn dran: Im Herzwald, wo die Steine aus Plüsch und die Blumen groß wie Bäume sind, kommt ein bauschiges, superflauschiges Einhorn zur Welt. Doch obwohl es mit all dem gezuckerten Glücksklee und den Kuschelwölkchen gliglaglücklich sein sollte, benimmt sich das Fabelwesen ganz und gar nicht traumtierisch. Es sagt einfach immer „Nein“ und will nur seine Ruhe. Als es die nicht bekommt, beschließt es, seine Zuckerwattewelt selbst unter die Hufe zu nehmen. Es trifft einen Waschbären, der nicht zuhört, einen Hund, dem alles wurst ist und eine Prinzessin, die ihm gar nicht so unähnlich ist. Und eins ist sicher: Bockigsein macht zusammen noch viel mehr Spaß.

Das Junge Theater Bonn inszeniert die Geschichte mit viel Musik in toller Kulisse als Theaterstück für Zuschauer:innen ab 5 Jahren.

Die Tickets können ab 16,35 Euro hier reserviert werden.

Und wer den Ausflug zum Theater am Wasser ganz stilecht starten möchte, fährt mit dem Schiff hin: Die Weserfähre pendelt zwischen Woltmershausen, Überseestadt und Gröpelingen.

Das komplette Seebühnen-Programm für den Sommer 2022 steht hier.