× Erweitern © Caspar Sessler Stadtmuseum Oldenburg

Nach mehr als vier Jahren Bauzeit öffnet das neue Stadtmuseum Oldenburg am ersten Juniwochenende erstmals seine Türen – und Familien dürfen sich auf ein spannendes Eröffnungswochenende mit freiem Eintritt freuen. Statt trockener Geschichtsstunden wartet hier eine interaktive Reise durch die Vergangenheit und Gegenwart der Stadt.

Am Samstag startet das Fest um 10 Uhr mit der offiziellen Eröffnung auf dem Vorplatz in Anwesenheit von Oberbürgermeister Jürgen Krogmann. Kinder können bei Spielaktionen im Hüppesaal aktiv werden, während Eltern die neue Dauerausstellung entdecken. Zwischen mittelalterlichem Richtschwert, Kramermarkt-Kultfiguren und persönlichen Geschichten von Oldenburger:innen zeigt das Museum, wie vielfältig Stadtgeschichte sein kann. Besonders spannend: Einige Ausstellungsbereiche werden künftig von Bürger:innen und Bürgern selbst mitgestaltet.

Auch abseits der Ausstellungen gibt es viel zu erleben. Kreativangebote, Mitmachstationen, gastronomische Angebote sowie eine Dachterrasse mit Ausblick laden zum Verweilen ein. Am Sonntag sorgt ein gemeinschaftliches Frühstück für einen entspannten Start in den Tag.