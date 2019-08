Das perfekte Pferd

× Erweitern Deutsches Pferdemuseum

Auch die Pferdewelt ist von Moden, Trends und Schönheitsidealen beeinflusst. Die Sonderausstellung befasst sich bis zum 20. Oktober mit Pferdebeurteilung im Wandel der Zeit. und beluchtet, wie und zu welchem Zweck der Mensch seit der Antike bis in die heutige Zeit immer wieder Kriterien zur Beurteilung von Pferden gesucht und gefunden hat.

Anhand von Gemälden, Graphiken, Skulpturen und historischen Büchern zeichnet die Ausstellung die Geschichte der Pferdedokumentation und –beurteilung nach und zeigt auf, wie sich über die Jahrhunderte diverse Schönheitsideale gebildet haben und welche Maßnahmen teils ergriffen wurden, um diesen gerecht zu werden.

Das Streben nach dem Ideal hält bis heute an. Doch hat die jahrhundertelange Suche am Ende zu einer einheitlichen Vorstellung von dem „perfekten Pferd“ geführt? Oder liegt Schönheit und Perfektion auch in diesem Fall schlichtweg im Auge des Betrachtenden?

Der Eintritt kostet für Kinder 2, für Erwachsene 5 Euro.