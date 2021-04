Das Phänomen Tik Tok

Unter Kinder und Jugendlichen ist sie die beliebteste Plattform. Auf ihr können die Nutzer:innen kurze Videos, die selten länger als 60 Sekunden sind, hochladen und anschauen. Gesteuert wird dies über eine App, die einfach zu bedienen ist, Spaß und Unterhaltung bietet und die Kreativität fördert. Immer wieder gerät die App in die Schlagzeilen wegen mangelndem Datenschutz und fragwürdigen und gefährlichen Trends und Challenges. Weiterhin gibt es immer wieder Fälle von Cybergrooming, also die Anbahnung sexueller Kontakte von Erwachsenen bei Minderjährigen. Doch trotz der Altersfreigabe ab 12 Jahren, sind auch schon Grundschüler:innen von Tik Tok so sehr fasziniert, dass sich Eltern häufig diesem Druck beugen.

Das kostenlose Online-Seminar der SAEK-medienwerkstatt gibt Eltern und Pädagog:innen Aufschluss darüber, was sie über Tik Tok wissen sollten. Zu den Themen zählen der Jugend- und Datenschutz und die Werbung auf Tik Tok und die Möglichkeit Geld mit Hilfe von App-In-Käufen zu verdienen.

