Das Präparatorium

© Übersee-Museum Bremen / Illustration: Wiebke Hasselmann Maki-Club

Im Rahmen des Maki-Clubs bekommen heute neugierige 6- bis 12-Jährige eine Einblick in die Arbeit der Präparatorin Ruth Nüß. Sie stellt den Nachwuchsforscherïnnen ihr Arbeitsgerät- und material vor und berichtet altersgemäß über ihren Arbeitsalltag. Auf welchen Wegen kommen Tiere überhaupt ins Museum? Was geschieht dort im Präparatorium, bevor sie in einer Ausstellung gezeigt werden? Sind die Tieraugen tatsächlich aus Glas, ist das Fell auch wirklich echt und was steckt eigentlich darunter? Keine Sorge, auf Fragen wie diese weiß Ruth Nüß fachkundige Antwort.

Die Veranstaltung richtet sich an die Mitglieder des Maki-Kinderclubs des Übersee-Museums; neue Mitstreiterïnnen sind jederzeit herzlich willkommen. Eine Mitgliedschaft im Maki-Club sowie die Teilnahme an exklusiven Club-Events wie dem „Blick hinter die Kulissen“ am 26. September sind kostenfrei nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail.

Clubkinder erhalten einen Maki-Club-Pass, in dem sie zu verschiedenen Anlässen Stempel und Aufkleber sammeln können. Ein Newsletter informiert sie über Neuigkeiten und darüber hinaus erhalten kleine Mitglieder freien Eintritt für die ebenfalls im September startende Veranstaltungsreihe „Wissensreise“ im Übersee-Museum Bremen.