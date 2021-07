Das schlaue Füchslein

Zusammen mit den Bremer Philharmonikern und dem Kinderchor präsentiert das Theater Bremen seine Familien-Oper in drei Akten. Klug, temperamentvoll und kämpferisch ist die Füchsin, aber gleichzeitig auch begehrt als Jagdobjekt und Felllieferantin. Als das Füchslein (Marysol Schalit) auf den Förster (Christoph Heinrich) trifft, versucht er, sie zu zähmen.

In der Oper werden Tiergeräusche und die Sprache der Natur in Noten übersetzt, und ein moralisch-doppelbödiger Blick auf die Welt eröffnet. Marko Letonja, Generalmusikdirektor der Bremer Philharmoniker, gibt mit der Inszenierung seinen Einstand am Bremer Theater.

