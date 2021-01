Der König muss seine Tochter ohne Mutter aufziehen, genauer gesagt er überlässt dies einer Amme, da er sich um die Regierungsgeschäfte kümmern muss. Er hält die schöne Prinzessin vom wahren Leben und allen Herausforderungen fern. Nur auf diese Weise kann er seine Liebe für seine Tochter ausdrücken.

So ist es kein Wunder, dass die Prinzessin, die oft mit sich allein war, zu einer hartherzigen und hochmütigen jungen Frau heranwächst. Ihr Vater will sie verheiraten, doch sie lehnt alle Kandidaten ab. Sie hegt nur einen Wunsch: das singende, klingende Bäumchen soll ihr gehören. Aber dies erklingt nur bei der wahren Liebe, was die Prinzessin nicht weiß.

D 2016, Regie: Wolfgang Eißler, mit: Jytte-Merle Böhrnsen (Prinzessin), Lucas Prisor (Prinz), Heinz Hoenig (König), 60 Min.