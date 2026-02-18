× Erweitern © Erinnerungszentrum Westerbork Das Unvorstellbare zeigen

Comics über den Holocaust – das mag erstmal ungewöhnlich klingen. Doch gerade auf diese Weise können schwierige Themen greifbar und verständlich werden. Fast 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben zehn Comiczeichner:innen aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden ein besonderes Projekt umgesetzt. Auf Initiative der Gedenkstätten Kamp Westerbork, Gedenkstätte Neuengamme und Kazerne Dossin erzählen sie in eindrucksvollen Graphic Novels von Verfolgung, Gewalt und dem Leben in den Lagern.

Die Ausstellung zeigt diese Comics zusammen mit Hintergrundinformationen zu ihrer Entstehung, multimedialen Elementen und historischen Objekten aus der Zeit des Nationalsozialismus.

So können Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Geschichte auf eine neue, kreative Weise entdecken und sich dem Unvorstellbaren nähern.

Zu sehen bis zum 10. April, Mo 10 - 20, Di - Fr 10 - 18 Uhr.