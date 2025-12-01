× Erweitern © WDR / Kai Schulz Das Wasser des Lebens

König Ansgar will einen seiner beiden Söhne zu seinem Nachfolger ernennen. Lennard, der jüngere, ist klug und hat ein gutes Herz. Sein Bruder Falk ist machtbewusst und kämpferisch. Viel Zeit bleibt dem König nicht, denn er ist sterbenskrank. Nur das Wasser des Lebens kann ihn vielleicht noch heilen.

Lennard ist bereit, sich auf den Weg zu machen. Aber Falk hält ihn für ungeeignet, das Abenteuer zu überstehen. Überzeugt davon, dass ihm der Thron zusteht, hofft er, sein Vater macht ihn zum König, wenn er das Wasser findet.

Märchenfilm, D 2017, Regie: Alexander Wiedl, mit Matthias Brenner, Gustav Schmidt, Gil Ofarim, Ingolf Lück, Marlene Tanczik, 60 Min., empfohlen ab 10 Jahren