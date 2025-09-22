Das Weserkraftwerk und die Krabbenfallen
Wo Energiegewinnung und Schutz von Lebensraum zusammengehen
Weserkraftwerk Bremen Weserwehr, 28207 Bremen
Am Weserwehr in Hastedt produziert das größte tidenabhängige Laufwasserkraftwerk Deutschlands klimafreundlichen Strom und ist mit Fallen gegen invasive Wollhandkrabben ausgestattet. In der Führung der swb und des Alfred-Wegener-Institut erfahren Familien mehr über das Bauwerk, die Technik und den praktizierten Naturschutz. Die Führung wird im Rahmen der Wasserwochen veranstaltet.
