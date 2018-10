× Erweitern Das Zauberschloss

Das neue Musical für die ganze Familie erzählt eine mitreißende Geschichte in aufwendiger Dekoration. Musicaldarsteller, Livemusiker und ein beeindruckendes Bühnenbild entführen die Zuschauer jeden Alters in ein zauberhaftes Land der Sagen und Legenden.

Kommen Sie mit auf eine märchenhafte, fantastische Reise! Was hat es mit den Wölfen auf sich? Geht es auf dem Schloss mit rechten Dingen zu? Was führt die Gräfin im Schilde? Kann das Dorf überleben?„Das Zauberschloss“ ist ein packendes Märchen, eine mitreißende Fantasie, ein populäres Musiktheaterstück direkt aus unserer Mitte über Menschen wie Du und ich, die alle ihre spannenden und unentdeckten Geschichten haben.

Zum Inhalt: Peter war ein Sohn des Müllers und Marie eine Tochter des Schmieds. Sie lebten zu einer Zeit, als unsere Vorfahren aus Not zu Hollandgängern, Heringsfängern und Amerikafahrern wurden. Aber einige Familien harren noch aus. Werden ihre heranwachsenden Söhne die nächsten sein, die das Dorf verlassen müssen? Die Gräfin des nahen Schlosses macht ein verlockendes Angebot und verspricht Hoffnung in dieser schweren Zeit. Doch im Leben bekommt man wenig geschenkt, fast alles hat seinen Preis und einige haben schon teuer bezahlen müssen. Ob in der Ferne oder hier zu Hause. Nur gemeinsam haben sie eine Chance und nur eine starke Liebe hat die Kraft im Leben zu bestehen.

Tickets ab 15 Euro.