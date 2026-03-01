De Tampentrekker

Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven

Kinder und ihre Großeltern sind zum Konzert mit dem aus der NDR-Sendung "Inas Nacht" bekannten Shanty-Chor "De Tampentrekker" eingeladen. Sie bringen nicht nur Seeliederkultur ins Ohr, sondern sorgen auch für große Augen und Wow-Momente, wenn sie einen beeindruckend langen Tampen durch das Museum tragen.  

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre haben freien Eintritt. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 10 Euro.

Info

Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven
Konzerte & Livmusik
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