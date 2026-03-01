Kinder und ihre Großeltern sind zum Konzert mit dem aus der NDR-Sendung "Inas Nacht" bekannten Shanty-Chor "De Tampentrekker" eingeladen. Sie bringen nicht nur Seeliederkultur ins Ohr, sondern sorgen auch für große Augen und Wow-Momente, wenn sie einen beeindruckend langen Tampen durch das Museum tragen.

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre haben freien Eintritt. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 10 Euro.