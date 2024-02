Deepti und die Kinder vom Tempelvorplatz

Schüler:innen der Grundschule am Billerbeck (Axstedt) haben sich für ein Musical mit Profikünstler:innen zusammengetan. Das Kindermusical basiert auf einer wahren Begebenheit und handelt von Straßenkindern in Kathmandu, Nepal - einem der wirtschaftlich ärmsten Länder der Welt. Trotz aller Entbehrungen ist der Wunsch der Kinder, etwas zu lernen, sehr stark. Das Musical erzählt ihre Geschichte.

Es entführt das Publikum auf den Tempelvorplatz in Kathmandu und mitten hinein in eine Schar bettelnder Straßenkinder, unter ihnen die 10-jährige Deepti. Eine Touristin hält inne: "Was würdest Du machen, wenn Du Geld hättest?" Die überraschende Antwort: "Ein englisches Wörterbuch kaufen, um Englisch lernen zu können." Singend lernen die Kinder auf der Bühne, gerecht zu teilen. Es singt der Schulchor der Grundschule am Billerbeck.

Die Musik des Komponisten David Menke erzählt die Geschichte auf teils schwungvolle, teils lyrische Weise, mit Elementen aus Klassik, Jazz und asiatischer Musik. Zur Einstimmung auf das Kindermusical spielt der Bremer Musiker Willy Schwarz nepalesische Musik auf originalgetreuen Instrumenten.

Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Organisation KETAAKETI wird gebeten.

Über KETAAKETI: Die Begegnung mit Deepti stellte auch die Initialzündung für die Gründung der Organisation KETAAKETI (nepalesisch für Kinder) dar. Auf der Grundlage von Mikrofinanzierungen - zinslos, mit Weitergabe, und in ausschließlich landeseigener Regie - fördert KETAAKETI seit 2007 die Existenz wirtschaftlich ärmster Familien und gleichzeitig den Schulbesuch derer Kinder.