Dein Licht strahlt - emotional stark in die Schule

Das letzte Kindergartenjahr beginnt – eine Zeit großer innerer und äußerer Veränderungen. Die Zähne wackeln, das Wesen verändert sich, und oft zeigt sich eine neue Verletzlichkeit. Kinder wirken plötzlich unsicher, suchen wieder verstärkt Nähe, manche ziehen sich zurück oder reagieren ungewöhnlich. Und all das ist verständlich – denn innerlich bereitet sich das Kind bereits auf die große, neue Welt da draußen vor.

Der bevorstehende Schulstart wirft viele Fragen in ihrem Inneren auf. Bin ich bereit? Schaffe ich das? Werde ich dort gesehen? Diese unausgesprochenen Ängste wirken tief – und genau hier setzt der Workshop an.

Als erfahrene Erzieherin und Begleiterin begleitet Petra Vollmann mit Wärme, Klarheit und einem sicheren Rahmen die teilnehmenden Kinder durch dieses besondere Jahr. Das Vertrauen in die eigene Kraft wird gestärkt, die Kinder werden unterstützt Ängste zu wandeln und ihr inneres Licht wieder spürbar zu machen, damit sie sich mutig, selbstbewusst und voller Freude auf den neuen Lebensabschnitt vorbereiten können.

Im Workshop lernen die Mädchen und Jungen:

sich selbst zu spüren und ihre Gefühle zu verstehen,

auf ihre innere Stimme zu hören,

Konflikte friedlich zu lösen,

sich selbst wertzuschätzen – so wie sie sind,

und in einer Gruppe liebevoll und mitfühlend zu wirken.

Mit fantasievollen Geschichten, kreativen Übungen, Ritualen und gemeinsamen Erlebnissen schaffen sie einen geschützten Raum, in dem sich jedes Kind angenommen fühlt – mit all seinen Träumen, Fragen und Besonderheiten.

Denn ein Kind, das sich selbst kennt, spürt und liebt, ist stark – für die Schule und für das Leben.

Die Teilnahme kostet 12 Euro. Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder online.