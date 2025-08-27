Deine Heldinnenreise

Der Workshop richtet an 11- bis 17-jährige Mädchen, die ihr wahres Selbst entdecken und entfalten wollen.

Die Pubertät ist eine Zeit voller Fragen, Unsicherheiten und innerer Umbrüche. Plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Das einst so fröhliche Kind zieht sich zurück, rebelliert, fühlt sich missverstanden – und auch wir Erwachsene wissen manchmal nicht, wie wir noch durchdringen sollen.

Gerade Mädchen erleben in dieser Phase eine starke emotionale Achterbahnfahrt: Der eigene Körper verändert sich rasant, Schönheitsideale üben massiven Druck aus, und das Selbstbild gerät ins Wanken. Zwischen kindlichem Rückzug und erwachsenem Auftreten pendeln sie hin und her – oft ohne sich selbst zu verstehen. Sie fühlen sich „nicht richtig“, nicht gesehen – und irgendwo zwischen allem verloren.

Und genau hier setzt der Workshop an. Mit einem geschützten Raum, in dem sie sich ausprobieren, verstanden fühlen und Vertrauen entwickeln können – in sich selbst und in das Leben.

Im Workshop geht es darum, dass Mädchen:

sich selbst wieder spüren und verstehen lernen,

ihr Körperbild liebevoller sehen,

sich von unrealistischen Schönheitsidealen befreien dürfen,

lernen, mit ihren Gefühlen bewusst umzugehen,

und neue Stärke im Umgang mit Kritik, Ausgrenzung oder Vergleichen entwickeln.

In verschiedenen Modulen nähern sich die Teilnehmerinnen diesen Themen spielerisch und tiefgehend zugleich – mit Gesprächen, kreativen Impulsen, Übungen, Videos, Austausch in Kleingruppen und gemeinsamen Reflexionen. Die Mädchen dürfen sich zeigen – so wie sie gerade sind. Und sie dürfen wachsen – in ihrem eigenen Tempo.

Die Teilnahme kostet 15 Euro nach Anmeldung, die telefonisch und über die Internetseite möglich ist.