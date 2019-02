Deine Idee - Dein T-shirt

Wer Lust hat seinen ganz persönlichen, eigenen Look zu entwickeln und dieses mit seinem eigenen Siebdruck versehen möchte, ist hier genau richtig. Jeden Mittwoch, außer in den Ferien, haben die Teilnehmer die Möglichkeit unter fachkundiger Anleitung in das Siebdruckverfahren einzusteigen. Es können eigene Hoodies, T-shirts, Taschen, Hosen und vieles mehr bedruckt werden. Das entsprechend zu bedruckende Material bitte selber mitbringen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 04298-929180.