Der Kurs fördert eine achtsame und bindungsorientierte Begleitung von Babys im ersten Lebensjahr. Unter der Anleitung von Vera Reichardt erhalten Eltern wöchentliche Impulse zu Spiel-, Bewegungs- und Wahrnehmungsanregungen. Die Babys können während der Gruppenstunden nackt sein, um ihnen maximale Bewegungsfreiheit zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet der Kurs Raum für Austausch und praktische Tipps für den Familienalltag.

Kurszeiten (freitags, bis 27. Februar):

9 - 10:30 Uhr: DELFI®-Block 1 (Kinder aus September, Oktober und November 2025)

10:30 - 12 Uhr: DELFI®-Block 2 (Kinder aus Juni, Juli und August 2025)

Einige Krankenkassen erstatten die Kursgebühren. Die Teilnehmenden werden gebeten sich direkt bei ihrer Krankenkasse zu erkundigen. Ein Einstieg ist bei passendem Alter und freien Plätzen jederzeit möglich.

