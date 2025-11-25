Denken, Entwickeln, Leben, Fühlen, Individuell: In diesem Kurs können Eltern von Babys, die im August oder September 2025 geboren sind, sowohl die altersgemäße Sinnes- und Bewegungsentwicklung als auch die wachsenden Fähigkeiten ihres Babys auf spielerische Weise begleiten und unterstützen.

Neben Sing-, Spiel- und Massageanregungen ist auch Zeit für Gespräche und Raum für den Erfahrungsaustausch über das veränderte Leben mit dem Baby.

Die Teilnahme kostet 190 Euro für 10 Treffen, die Anmeldung erfolgt per Mail.