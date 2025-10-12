Dem Meeresboden auf der Spur

Die Vermessung des südatlantischen Meeresbodens während der Meteor-Expedition von 1925 bis 1927 ermöglichte erstmals ein detailliertes Abbild des Meeresbodenprofils des Südatlantiks und war zentral für das Verständnis der ozeanischen Zirkulation. Heute erstellen Familien selbst ein fiktives Relief aus Sand und beobachten, wie Wasserströmungen dieses verändern und formen.

Treffpunkt: Eingang Schiffswelten

Die Teilnahme ist im Eintrittspreis enthalten: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, alle bis einschließlich 18 Jahre frei.