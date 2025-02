Dem Osterwunder auf der Spur

Die Gemeinde lädt zu einem kindgerechten, fröhlichen Ostergottesdienst ein, der sich nicht nur an die Kleinen, sondern auch die Großen richtet. Gemeinsam versuchen die Besucher:innen zu verstehen, was selbst für Erwachsene schwer zu begreifen ist und viele Kinder brennend interessiert: Warum hängt Jesus in unseren Kirchen am Kreuz? Was geschah dann am Ostermorgen?

Es wird gesungen und gespielt und nach dem Gottesdienst sind die Kinder zur Ostereiersuche eingeladen.