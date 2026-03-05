× Erweitern © Landesmuseum Natur und Mensch Dem Wolf auf der Spur, Landesmuseum Natur und Mensch

Die Rückkehr der Wölfe nach Niedersachsen sorgt seit Jahren für Aufmerksamkeit – doch warum waren sie überhaupt so lange verschwunden? In dieser Familienführung tauchen die Teilnehmenden in die Welt des Wolfes ein und lernen sein Verhalten besser zu verstehen. Gemeinsam schauen sie, was hinter alten Geschichten und Mythen steckt – und was seine Rückkehr heute für uns bedeutet.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Kinder ab 7 Jahren zahlen 2, Erwachsene 6 Euro inkl. Eintritt.