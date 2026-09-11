Demokratie. Vielfalt. Respekt

Zu den Tagen gegen Antisemitismus und Rassismus in Gröpelingen hat der Verein Kultur vor Ort ein abwechslungsreiches und informatives Programm zusammengestellt.

Die hübsche Jugendstilvilla an der Gröpelinger Heerstraße Ecke Morgenlandstraße hat eine besondere Geschichte. In den 20er Jahren erwarb die jüdische Gemeinde das Haus und richtete ein kleines Altenheim ein. Das Heim wurde in der Pogromnacht 1938 von SA-Leuten gestürmt, die Bewohner misshandelt und aus dem Haus getrieben.

Die grauenvollen Ereignisse sind bis heute Anlass, alljährlich an die antisemitischen Pogrome zu erinnern und gegen aktuellen Antisemitismus und Rassismus zu protestieren. Seit einigen Jahren nehmen wir den Gedenktag darüber hinaus zum Anlass, um mit verschiedenen weiteren Veranstaltungen dem Anliegen dieses „Erinnern für die Zukunft“ noch mehr Nachdruck zu verleihen. Mit den Veranstaltungen gegen Antisemitismus und Rassismus wollen wir in der Stadtteilöffentlichkeit für Demokratie, Vielfalt und Respekt werben, Diskussionen anregen, informieren und vernetzen.

In diesem Jahr wird neben der traditionellen Gedenkveranstaltung am 9.11. um 11 Uhr am ehemaligen jüdischen Altenheim ab 17 Uhr ein Stadtteilrundgang stattfinden, der nicht nur an die Pogrome erinnert, sondern auch danach fragt, wie Gedenken heute neu gedacht werden muss. Gerade junge Leute erleben die „Erinnerungskultur“ zunehmend zu leeren Riten erstarrt und viele fragen sich, was das mit ihnen zu tun haben soll.

Ums Gedenken geht es auch bei der Einweihung eines neuen Denkmals, dass an das Leiden und Sterben der in Gröpelingen eingesetzten sowjetischen Zwangsarbeiter:innen erinnert (Reitbrake 26.11.2026).

Mit einer Informations- und Diskussionsveranstaltung soll es um aktuelle politische Entwicklungen gehen: Warum wenden sich viele Menschen zunehmend nach rechts und erhoffen sich von antidemokratischen Parteien Lösungen für aktuelle Probleme? In dieser Veranstaltung wird es auch eine Live-Video-Verbindung mit Aktivist:innen aus Sachsen-Anhalt geben, die von ihren aktuellen Auseinandersetzungen gegen antidemokratische Entwicklungen berichten werden.

In der Ausstellung Hood Stories (ab 20.11.2026) setzen sich Jugendliche aus Gröpelingen mit ihrem Stadtteil auseinander.

Das Programm:

Montag, 09.11.2026

Stolpersteine putzen überall in Gröpelingen: Mehr Infos.

Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht, Gröpelinger Heerstraße 167, 11:00 Uhr: Mehr Infos.

Spur der vergessenen Steine: Silent Disko Rundgang mit Lutz Liffers, Gröpelinger Heerstraße 167, 17:00 Uhr: Mehr Infos.

Dienstag, 17.11.2026

Vielfalt und Demokratie verteidigen. Warum sich Menschen nach rechts wenden und wie wir als Stadtteil gegensteuern können. Informations- und Diskussionsveranstaltung, Torhaus Nord, Liegnitzstraße 63, 19:00 Uhr: Mehr Infos.

Freitag, 20.11.2026

Vernissage der Ausstellung HOOD STORIES. Gröpelingen. Unser Viertel. Unser Blick. QBZ Morgenland, Morgenlandstraße 43, 18:00 Uhr: Mehr Infos.

Donnerstag, 26.11.2026

Einweihung der Gedenkstätte für die ermordeten sowjetischen Zwangsarbeiter:innen, Reitbrake, 13:00 Uhr: Mehr Infos.