Den Mumien auf der Spur

Im Rahmen der Sonderausstellung beschäftigen sich Teilnehmer:innen ab 10 Jahren heute mit dem Thema Tod und Totenbehandlung in anderen Kulturen. Wie haben die alten Ägypter ihre Toten bestattet? Was glaubten sie, was nach dem Tod passiert? Nach einer Annäherung an diese spannenden Themen, widmen sich die Kids dem Alltag in dieser Zeit und versuchen das Rätsel der Hieroglyphen zu lösen.

Die Teilnahme am Workshop kostet 10 Euro. Anmeldung werden telefonisch und online entgegengenommen.