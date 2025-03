Den Spinnen auf der Spur

× Erweitern © Annette Schrader Spinne Inga Marie Ramckr

Sie gruseln und faszinieren uns. Sie sind (fast) überall anzutreffen – außer in der Antarktis und in der Arktis. Weltweit gibt es rund 50.000 Spinnenarten. Die achtbeinigen Geschöpfe sind unverzichtbar für unser Ökosystem, denn mit ihren Superkräften halten sie alles in Balance. Und weil sie mit ihren unglaublichen Fähigkeiten, wie Nachtsicht und Abseilen, hervorragende Jäger sind, wurden sie sogar zu Vorbildern für Marvel-Helden.

„Von den sozialen Spinnen kann man lernen, wie man zusammenarbeitet und einander hilft.“

Inga M. Ramcke

Am Dienstag tauchen Kinder ab 8 Jahren zusammen mit der "WAS IST WAS"-Sachbuchautorin Inga M. Ramcke in die faszinierende Welt der achtbeinigen Geschöpfe ein und erfahren viele spannende Dinge.

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Das Buch aus der “WAS IST WAS”-Reihe des Tessloff Verlags liefert spannende Fakten und außergewöhnliche Fotos. Insgesamt 15 Titel zählt die Kinderbuchreihe bisher. Darunter Klassiker wie „Dinosaurier“, Einblicke in die Tierwelt mit den „Bienen“ und Aktuelles wie „Demokratie“.