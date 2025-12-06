Denis Fischer singt Leonard Cohen

Ein Benefizkonzert für die Freie Waldorfschule Bremen. Denis Fischer interpretiert Leonard Cohens Lieder auf eine Weise, die direkt ins Herz trifft. Die Lieder handeln von Liebe, Hass, Sehnsucht, Erfüllung, dem strafenden Gott, der liebenden Frau und umgekehrt. Mit großem Gespür für Theatralik und Interpretation haucht Fischer den legendären Songs aufregend frisches Leben ein.

Die Tickets sind auf Eventim erhältlich.