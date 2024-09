Der 35. Mai

× Erweitern © Jörg Landsberg Theater Bremen Goethetheater

Publikum ab 8 Jahren wird in eine faszinierende Musicalwelt nach einer phantastischen Geschichte von Erich Kästner entführt.

Erzählt wird die Geschichte von Konrad. Er kann gut rechnen, aber ist schlecht im Aufsatzschreiben. Jetzt soll er einen Text über die Südsee schreiben. Zum Glück ist sein Onkel Ringelhut unternehmungslustig, und ein singendes und steppendes Zirkuspferd kommt auch vorbei. Dies ist der Beginn einer Reise ins Schlaraffenland, durch eine verkehrte Welt, in der Kinder ihre missratenen Eltern erziehen, vorbei an einer vollautomatisierten Stadt bis sie in einer Welt landen, die nur ein einziges Datum kennt: den 35. Mai!

Im Kästner-Jahr bringt das Theater Bremen mit den Bremer Philharmonikern eine Musical-Version dieses weniger bekannten Werkes des Autors auf die Bühne. Das Auftragswerk mit Musik und Liedtexten Martin G. Berger, Jasper Sonne und Michael Ellis Ingram sorgt für jede Menge Spaß und Hits.

Die Uraufführung findet am 20. Oktober statt. Tickets sind online ab 17 Euro erhältlich.