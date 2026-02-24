Der Babysitting-Pass

Babysitten ist eine tolle Möglichkeit, das Taschengeld aufzubessern! Aber was tun, wenn das Baby schreit, die Hose voll ist, Spielideen fehlen oder der "Trotzkopf" sich durchsetzt? Mädchen und Jungen ab 14 können in diesem Workshop der VHS Bremen mehr erfahren über die Entwicklung von Kindern, Kinderpflege, Spiel- und Beschäftigungsideen, Handlungshilfen in schwierigen Situationen oder Erste Hilfe. Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten die Jugendlichen den "Babysitting-Pass" und können in eine Vermittlungskartei der VHS aufgenommen werden.

Der Osterferien-Workshop wird am 23. und 24. März veranstaltet und kostet 55 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS Bremen telefonisch und online entgegen.