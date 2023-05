Der Barkhof tanzt

Von rockiger Orchestermusik über Percussionsession bis hin zu Tanz – beim Konzert am 26. Mai im Bremer Kulturzentrum Schlachthof präsentiert die Oberschule am Barkhof ein abwechslungsreiches Programm. Als Partnerschule der Bremer Philharmoniker gehören Musik und Tanz für die Jugendlichen zum ganz normalen Schulalltag. Viele Schüler:innen sind Mitglied in einem der Jahrgangsorchester oder nehmen an Musik-AGs, Tanz- und Trommel-Workshops teil. Nun freuen sie sich darauf, unterstützt von den Bremer Philharmoniker ihr Können zu zeigen.