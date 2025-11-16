Der doppelte Dachs

Beim Kinderlesefestival stellt Autor Jörg Isermeyer Kids ab 6 Jahren einen neuen Teil aus seiner bekannten Dachs-und-Rakete-Reihe vor:

Als Dachs und Rakete ein Museum für moderne Kunst besuchen, stehen sie vor Rätseln: Was ist ein Kunstwerk? Und darf Dachs reparieren, was hier kaputt am Boden liegt? Schnell werden die zwei in die Kunst-Welt hineingezogen und decken nebenbei mancherlei Unsinn auf.

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei und ohne Anmeldung statt. Zusammen mit bekannten Autor:innen und Illustrator:innen entdecken Kinder zwischen 2 bis 10 Jahren das Universum der Geschichten in Lesungen und werden in Workshops selbst kreativ.