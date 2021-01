Der dritte Prinz

Prinz Jilrich aus dem Königreich des Löwen zog aus, um sich um die Gunst der Prinzessin vom Diamantenen Berg zu bemühen, in dessen Abbild er sich verliebt hatte. Von seiner Reise kehrte nie zurück. Eines Tages gebar die Königin Zwillinge, Jaromir und Jaroslav, Brüder, die wundersam jedes Jahr gleich um sieben Jahre älter werden. Auch Jaromir verliebt sich in die geheimnisvolle Felsenprinzessin und will sie ebenfalls erobern. Die Zwillingsbrüder sind auf magische Weise miteinander verbunden. Sollte Jaromir etwas zustoßen, würde Jaroslav Schwert als Warnzeichen zur Hälfte verrosten. Dieser Fall tritt ein und Jaroslav zieht sofort los, um seinem Bruder zur Hilfe zu eilen. Wird er dem Zauber der Felsenprinzessin widerstehen können?

Märchenfilm, CH 1983, Regie: Antonín Moskalyk, mit: Jiri Bartoska (Prinz Jindrich), Pavel Trávnícek (Prinz Jarosvlav / Prinz Jaromír), Libuse Safránková (Prinzessin Milena / Prinzessin vom Diamantberg), 85 Min.