Der Floffl hat immer recht

Autorin Gabriele Liesenfeld ist heute in einer Online-Lesung für Kinder ab 4 Jahren zu Gast und liest aus ihrem Buch vor. Es handelt von Flo, der sich bestimmte Dinge einfach nicht traut, wie zum Beispiel vom Steg in die See zu springen. Auch möchte er weniger ängstlich sein, wenn er am Zaun mit dem bellenden Hund vorbeigehen muss. Eine Fee kommt ihm zur Hilfe und schickt ihm den Floffl. Dieser pustet immer in Flos Ohr sobald Flo sich nicht traut, denn der Floffl weiß, welche Gedanken ängstlich machen und welche Gedanken man denken muss, um selbstbewusst und mutig zu werden.

Hier geht's zur Anmeldung