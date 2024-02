Der Form der Schiffe auf der Spur

Warum schwimmt ein Schiff? Und wie bewegt es sich vorwärts? Und was passiert, wenn wir die Rumpfform ändern? Diesen und noch mehr Fragen gehen Teilnehmer:innen ab 10 Jahren in der zweiten Ferienwoche im Deutschen Schifffahrtsmuseum und der Phänomenta Bremerhaven nach. Gemeinsam vertiefen sie sich im Schifffahrtsmuseum in die Welt der Schiffe. In der Phänomenta haben sie die Möglichkeit, ihre ganz eigenen Schiffsmodelle zu entwerfen und bauen, die dann am Abschlusstag getestet werden. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Die Ferienbetreuung läuft täglich vom 25. bis zum 28. März und kostet 20 Euro inklusive Snack und Getränke. Anmeldungen werden wahlweise telefonisch und per E-Mail entgegengenommen.