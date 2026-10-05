Der frechste Troll der Welt

× Erweitern © Neue Visionen Filmverleih Der frechste Troll

Billy ist anders als die anderen Trolle: Er liebt es, auf der besten Fledermaus der Welt umherzufliegen und Streiche zu spielen.

Oben in der verbotenen Menschenwelt, weg von den Trollhöhlen auf der kleinen Insel vor Dänemark, lässt sich einfach besonders gut Schabernack treiben. Doch eigentlich muss Billy eine ernste Rolle übernehmen: Er soll der nächste Höhlenmeister werden, so wie sein Vater vor ihm. Die Vorstellung gefällt ihm gar nicht, und so macht sich Billy lieber auf in die Oberwelt. Diesmal folgt ihm seine Schwester Bonny. Schon bald geraten die beiden in Schwierigkeiten: Sie werden von einem Menschenkind namens Trinne entdeckt und verfolgt. Doch noch viel schlimmer: Es stellt sich heraus, dass Trinnes Vater auf der Trollinsel einen Freizeitpark bauen will. Das würde das Ende für das Zuhause der Trolle bedeuten. Billy und Bonny müssen den Bau unbedingt verhindern! Welcher Troll-Typ bist du?

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Krølle Bølle – DK 2026, Regie: Jan Rahbeck, Animation, 79 Min., empfohlen ab 6 Jahren