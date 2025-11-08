In einer Straße dieser Stadt steht ein grünes Haus. Es hat drei Stockwerke und hier hat der Geräuschehändler seinen Laden. Ja genau, einen Laden für Geräusche. Weil ohne das passende Geräusch macht das Leben keinen Spaß. In Kisten, Fläschchen, Säcken und Schubladen klingelt, knarzt flötet, summt oder quietscht es. Heute im Sonderangebot gäbe es Raunen, Kichern, Klatschen oder Kinderlachen. Ein turbulentes Theaterstück für Publikum ab 4 Jahren, in dem es viel zu lauschen und staunen gibt.

Der Eintrittspreis beträgt für Kinder 8 Euro und für Erwachsene 10 Euro.