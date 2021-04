Der gestiefelte Kater

Hans, der jüngste Sohn des Müllers, sehnt sich nach einem Leben ohne den bösen Zauberer Abbadon, der Steuerschuldner in Hunde verwandelt. Eigentlich sollte der alte Müller das nächste Opfer des Zauberers sein, doch Hans' Vater stirbt. Hans' Bruder Hermann erbt die Mühle und sein Bruder Hubert den Esel. Der alte Müller vermacht Hans den Kater Minkus, was ihn kränkt. Trotzig beschließt er, aus dem Katzenfell ein Paar Pelzhandschuhe zu machen, kann dies schließlich aber nicht übers Herz bringen. Der Kater fängt aus Dank an zu reden. Er verspicht Hans, dass er seine Träume wahr machen werde, wenn er dem Kater ein paar Stiefel kaufe. Wider aller Vernunft ersteht er von seinem letzten Geld die Stiefel für den Kater, der sich nach dem Anprobieren in einen Menschen verwandelt.

D 2009, Regie: Christian Theede, mit: Roman Knizka (Kater Minkus), Jacob Matschenz (Müller Hans), Jennifer Ulrich (Prinzessin Frieda), 60 Min.