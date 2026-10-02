In der Vorweihnachtszeit präsentiert das Ensemble ein Schauspiel mit Musik für Kinder ab 5 Jahren nach dem Märchen der Brüder Grimm:

Als der alte Müller stirbt, müssen seine drei Söhne das Erbe aufteilen und wie so oft bekommt der Jüngste mit dem scheinbar wertlosen Kater den kleinsten Anteil. Doch das Tier überrascht alle: es beginnt plötzlich zu sprechen, läuft auf zwei Beinen umher und schmiedet als listiger Jäger geschickte Pläne. Gemeinsam ziehen der gestiefelte Kater und Hans in die Welt und finden mutig ihr Glück.

Die von Musik und Liveprojektionen begleitete Inszenierung des berühmten grimmschen Märchens bezieht die Kinderspielerisch mit ein und bietet ihnen ein zauberhaftes, gemeinschaftliches Erlebnis.

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