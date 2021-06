Der göttliche Kostüm-Workshop

Die Bühnen- und Kostümbildnerinnen Larissa Jenne und Salomé Klein bieten zusammen mit der SchelhasCoOperation einen kostenlosen Workshop an, in dem die Teilnehmenden ihre eigene Version einer göttlichen und heldenhaften Figur erschaffen. Gemeinsam werden Körper-Normen hinterfragt und die Kraft des grotesken und komischen Körpers erforscht. Schwächen werden in Superkräfte verwandelt und die eigene Göttlichkeit an den Tag gebracht.

Der Workshop findet täglich vom 9. bis zum 11. Juli im Rahmen des Theaterfestivals Mittenmang auf dem Goetheplatz statt. Um eine Anmeldung unter kira@groundworkers.at wird gebeten.