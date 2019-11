Open-Air-Kinos im Rahmen des Weihnachtsmarkts. Der Grinch, eine Kreatur mit grüner Haut, lebt in einer Berghöhle. Aufgrund von schlechten Erfahrungen in der Kindheit mag er Weihnachten nicht und stielt deswegen in Verkleidung des Weihnachtsmanns alle Geschenke der Bewohner von Whoville.

Der Eintritt ist frei.

Fantasykomödie, USA 2000, Regie: Ron Howard, Schauspieler: Jim Carrey (Der Grinch), Taylor Momsen (Cindy Lou Who), Jeffrey Tambor (Bürgermeister Augustus May Who), 101 Min.