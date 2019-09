In einem Wald voller Gefahren ist es gut einen starken Freund zu haben. Falls man keinen hat, erfindet man sich einen. So macht es die kleine Maus. Wenn jemand sie fressen will, droht sie diesem mit dem schrecklichen Grüffelo. Eigentlich gibt es den Grüffelo gar nicht. Eines Tages taucht der Grüffelo tatsächlich auf und er isst am liebsten Butterbrot mit kleiner Maus. Aber der cleveren Maus wird schon etwas einfallen.

Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahre.