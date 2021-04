× Erweitern © Junges Theater Bonn Der Grüffelo

Für den Grüffelo kann man kaum zu jung und nie zu alt sein. Basierend auf dem gleichnamigen Bilderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson zieht das Junge Theater Bonn mit seinem Musical Publikum ab 3 Jahren auf der Open-Air-Bühne in seinen Bann.

In einem großen Wald lebt eine kleine Maus, die einige Tiere, darunter die Eule, der Fuchs und die Schlange, liebend gern verspeisen würden. Die schlaue Maus weiß sich aber zu helfen. Sie erfindet einfach den Grüffelo – ein Monster mit feurigen Augen, schrecklichen Klauen, einer grässlichen Tatze und einer giftigen Warze im Gesicht. Wenn die Maus den anderen Tieren vom gefährlichen Grüffelo erzählt, bekommen die es mit der Angst zu tun und flüchten vor ihr. Was für ein Glück, dass es das Ungeheuer in Wirklichkeit gar nicht gibt, denn die Maus hat ihn sich ja nur ausgedacht. Aber plötzlich steht sie tatsächlich vor einem Monster, das aussieht wie der Grüffelo. Und nun hat die Maus ein Problem, denn sein Lieblingsgericht ist „Butterbrot mit kleiner Maus“. Doch die findige Maus lässt sich nicht einschüchtern und lehrt sogar den großen, starken Grüffelo das Fürchten.

