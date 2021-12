Der Grüffelo & Das Grüffelokind

× Erweitern Der Grüffelo und Das Grüffelokind

Heute zeigt das ZDF für Zuschauer:innen ab 5 Jahren gleich zwei Kurzfilme nach den Büchern von Julia Donaldson:

Der Grüffelo (GB/D 2009, Regie: Jakob Schuh, Max Lang, 25 Min.)

In ihrer Not erfindet die kleine kluge Maus den Grüffelo, ihren großen gefährlichen Freund. Bald darauf trifft sie tatsächlich auf ihn. Weil sie so erfinderisch ist, kann auch sie ihn so erschrecken, dass der Grüffelo Angst vor ihr bekommt.

Der Kurzfilm erhielt 2011 eine Oscar-Nominierung für den besten animierten Kurzfilm.

Das Grüffelokind (GB/D 2011, Regie: Uwe Heidschötter, Johannes Weiland, 30 Min.)

Seinem Kind erzählt der Grüffelo, dass das kleine Grüffelo wegen der bösen Maus niemals alleine in den Wald gehen soll. Doch Grüffelokinder sind neugierig. Und so macht sich das kleine Grüffelo auf die Suche nach diesem bösen Tier, welches seinen Vater so viel Angst bereitet.