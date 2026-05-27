Der Handel mit Greifvögeln in der Hansezeit

Greifvögel wurden im Mittelalter und in der frühen Neuzeit in den höchsten adligen Kreisen für die Jagd benutzt und waren somit begehrte Handelswaren. Dies gilt vor allem für die größte Falkenart überhaupt, die nur in Polargebieten vorkommt: den Gerfalken. Hansekaufleute ließen Gerfalken in Island fangen und verkauften sie an den englischen Hof und sogar bis nach Ägypten.

In dieser Kurzführung geht Bart Holterman näher auf diesen Handel und den umständlichen Transport der lebenden Tiere auf Segelschiffen ein.

Treffpunkt: Eingang Kogge-Halle / Teilnahme im Museumseintritt inbegriffen, 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren frei. Keine Anmeldung erforderlich.

Im Anschluss ab 14 Uhr ist die Falknerei Skyfall mit ihrer Greifvogelschau zu Gast.