Der Hase in der Vase

Lässt sich die Natur in eine Tasche stopfen? Kann Nichts Spaß machen? Und wo bleibt eigentlich der Hase?

Im surrealen Theaterstück für Publikum ab 7 Jahren geht es um die Auseinandersetzung mit Überforderungen unterschiedlichster Art. Die (Alp–)Träume der Erwachsenen rufen vage Erinnerungen an eine Kindheit hervor, die lange zurückliegt. Eine Kindheit, in der sie unbeschwert spielen und Abenteuer erleben durften. Der einzige, der in dem ganzen Wahnsinn standfest so etwas wie Hoffnung verbreitet, ist der Feuerwehrmann, der mit großer Gelassenheit versucht, jedes noch so große Chaos zu beseitigen:

Beunruhigende Geräusche hinter einer Wand. Ein Telefon, das klingelt und keiner geht ran. Und ein Hase, der gar nicht da ist. Merkwürdig?! Zum Glück ist da dieser Feuerwehrmann mit einem Eimer Wasser. Da kann ja nichts passieren. Nichts? Aber wir sind doch im Theater? Da soll doch was passieren.

Dann überschlagen sich die Ereignisse...

